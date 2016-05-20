Минск, 20 мая, 2016, 14:02 — ИА Регнум.

пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 мая вылетел в Италию, а премьер-министр Андрей Кобяков 20 мая встречал уже в Армении. Пресс-службы президента и правительства Белоруссии подтвердили отсутствие в республике высших должностных лиц, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Ереване сегодня состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета на уровне глав правительств Евразийского союза. По информациипресс-службы правительства Армении, Дмитрий Медведев, Андрей Кобяков,Карим Масимов,Сооронбай Жээнбекови Овик Абрамян обсудят широкий круг вопросов деятельности ЕАЭС, в частности — формирования общих рынков нефти и развития сотрудничества с КНР, чему официальный Минск придаёт особое внимание. Пресс-служба правительства Белоруссии не опубликовала сообщения о визите.

Зато пресс-служба президента Белоруссии подтвердила ранее распространённую российскими СМИ информацию о визите руководителя постсоветской республики в Италию и Ватикан. Сообщается, что Лукашенко встретится с президентом Италии Серджио Маттареллой и обсудит с ним «развитие кооперационных связей», что немаловажно на фоне рухнувшего двустороннего товарооборота.

В Ватикане Лукашенко примет Папа Римский Франциск. В ходе встречи, сообщили в президентской пресс-службе, «будет обсуждаться дальнейшее развитие сотрудничества Белоруссии с Римско-католической церковью». Пока не ясно, какой подарок получит римский понтифик от Николая Лукашенко, который значительную часть учебного года проводит с отцом в зарубежных вояжах.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь-апрель 2016 года ВВП Белоруссии упал на 3%, что свидетельствует о продолжении экономического кризиса, начавшегося в 2014 году. Постсоветская республика сокращает не только производство, но и экспорт, что сокращает поступление валюты от экспорта. При этом Россия сократила оказание финансовой помощи своему номинальному союзнику, демонстрирующему разворот на Запад.