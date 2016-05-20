Москва, 20 мая, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Появившийся в сети сервис autonum.info может быть признан незаконным в случае, если информация на нем размещается из закрытых баз, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Дагир Хасавов. Он отметил, что ресурс должен быть проверен.

Jerry Woody Автомобильные номера

«В целом это могут признать нарушением закона только в том случае, если номера автовладельцев взяты из закрытых баз. Личный номер телефона в целом можно отнести к персональным данным, потому что в законе формулировка довольна широка и обтекаема. Однако источник для новой базы данных — более принципиальный вопрос», — сообщил Хасавов.

Адвокат уточнил, что в случае, если сервис работает по принципу агрегатора — собирает и структурирует данные из открытых источников (со страниц в социальных сетях, с сайтов объявлений), то закон это не нарушает, а если же данные берут из специализированной базы данных, например, из материалов ГИБДД или внутренних баз страховых компаний, — это нарушение закона.

«Человек, передающий свои персональные данные другому лицу (в ту же инспекцию или страховую), на законных основаниях может рассчитывать на то, что они не будут переданы третьим лицам без его согласия. Если выяснится, что это закрытые данные, то необходимо будет проводить проверки: откуда произошла утечка и кто в ней виноват. Возможно, базы просто взломали», — отметил он.

В свою очередь, руководитель проекта «Народный Адвокат» по ЮВАО города Москвы Илья Рейзер также отметил, что сервис с выложенными в открытый доступ номерами автовладельцев вызывает большие сомнения.

По его словам, сайт зарегистрирован в Нидерландах, одной из классических юрисдикций для всякого рода интернет-контента, который находится на грани законности. «Технически добраться до его владельцев из России будет сложно — так же, как до сайта Либрусек, на который неоднократно жаловались за нарушение авторских прав. В целом сайт, возможно, принесет больше пользы, чем вреда. Все же полезно иметь под рукой ресурс, который позволит позвонить человеку, который перегородил вам выезд. Или еще лучше, позволит сделать доброе дело — сообщить владельцу машины о том, что с его авто что-то не так. Однако есть и обратная сторона медали — сервисом могут воспользоваться и всякого рода мошенники, и, к примеру, коллекторы. Не удивлюсь, если кому-то из автолюбителей однажды вечером позвонят и потребуют некоторую сумму денег за то, чтобы его авто не прокололи колеса», — сообщил он.

Напомним, на сайте Роскомнадзора сообщалось, что ведомство изучает вопрос о соблюдении законодательства владельцами сервиса Autonum.