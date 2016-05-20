Пермь, 20 мая, 2016, 13:53 — ИА Регнум. В Пермском крае проверка прокуратурой Верещагинского района публикаций в региональной прессе о нарушениях в строительстве муниципального детского сада, закончилась возбуждением уголовных дел о хищении бюджетных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Фред Барнард. Держи вора! 1875

Ранее в открытом доступе появилась информация, что при возведении объекта используются низкокачественные материалы, сроки сдачи нарушаются, а здание покрывается трещинами. Однако руководитель муниципального отдела капитального строительства Наталья Дудина утверждала, что детский сад строится без каких бы то ни было нарушений. Кроме этого, по муниципальному контракту подрядчик должен был приобрести техническое оборудование, мебель, инвентарь и оставить у себя на ответственное хранение до момента готовности объекта.

Как показала проверка, в действительности данное оборудование организацией не приобреталось, а поддельные документы об этом были предоставлены заказчику — муниципальному казенному учреждению «Отдел капитального строительства» администрации Верещагинского муниципального района.

Заказчик, не проверяя достоверность документации, утвердил акт о приемке выполненных работ по муниципальному контракту, после чего подрядчику ООО «Подряд» из бюджета Верещагинского муниципального района были перечислены 5 млн рублей. Возбуждены уголовные дела в отношении руководителя МКУ «Отдел капитального строительства» Натальи Дудиной по части 1 стать 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и генерального директора ООО «Подряд» Сергея Чернядьева по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Первое дело расследуется следственным управлением СУ СКР, а второе — органами полиции.