Санкт-Петербург, 20 мая, 2016, 17:19 — ИА Регнум. 19-го мая в Молодёжном театре на Фонтанке подвели итоги фестиваля «Виват кино России». Награды получили Александр Котт, режиссёр драмы «Инсайт», актёры Александр Яценко и Агриппина Стеклова. Приз за режиссерский кинодебют достался Сергею Пускепалису, снявшему фильм «Клинч», приз зрительских симпатий получила картина Александра Кириенко «Ивановы».

Patrik Nygren Гнев

За пять фестивальных дней вниманию зрителей была представлена широкая ретроспективная программа из советских кинокартин и современное российское кино в рамках конкурса. После официального закрытия фестиваль продолжает показы, последние сеансы в кинотеатрах Санкт-Петербурга пройдут 5 июня.

Цитата из к/ф «Ивановы». реж. Александр Кириенко. 2016. Россия Семья

Можно считать, что 24-й по счёту киносмотр состоялся. Традиционно программа была разбавлена мастер-классами, вечерами памяти, выставками и круглыми столами. Гостями «Виват кино России» стали Валерий Баринов, Александр Панкратов-Чёрный, Вера Глаголева, Сергей Никоненко, Никита Михалков, Лариса Голубкина, Ирина Муравьёва, Михаил Боярский и многие другие.

Смотр открылся в воскресенье 15 мая концертом на Дворцовой площади и автопробегом ретроавтомобилей, снимавшихся в фильмах. Зрелищное и к тому же бесплатное шоу в хорошую погоду пришло посмотреть большое количество горожан и гостей Петербурга. Пришли ли зрители на открытие фестиваля или просто на любимых артистов, а о «Виват кино России» узнали уже по ходу, вопрос открытый. И он, скорее всего, задан бы не был, если бы не события, сопровождавшие смотр.

Оказалось, что часть потенциальных зрителей и любителей кино о фестивале не знала вплоть до его начала. Важное для города событие не анонсировалось в прессе либо анонсировалось без должного усердия. В итоге интересная и насыщенная программа, позволяющая увидеть на большом экране фильмы, которые едва ли ещё хоть раз в нынешнем году покажут в кино, для многих, что называется, проплыла мимо.

О проблеме публично высказался генеральный директор компании «Иноекино» Алексей Бажин. На своей странице «ВКонтакте» он написал: «С одной стороны, здорово, что есть такой вот фестиваль. А с другой, как-то он очень странно подаётся и продвигается, что создается впечатление, что у фестиваля какая-то совсем другая задача, нежели та, которую он озвучил».

Помимо невнятного анонса, Бажин заметил и другие проблемы, связанные с реализацией проекта. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM 16 мая директор «Иногокино» сообщил: «Что такое 130 сеансов за 5 дней? При том, что все кинотеатры — на окраинах Питера. […] Почему бы не вложить бюджет в центральные кинотеатры, оплатить хорошие кинозалы, чтобы на показы ходили не только пенсионеры. Почему в «Родине» так мало сеансов? Из огромного количества ретроспектив там пройдёт только небольшая программа Эльдара Рязанова из пяти фильмов».

Бажин выразил опасение, что кинотеатры на окраинах города и дневное время показов в будни приведут к тому, что многие ценители и любители советского кино на сеансы не попадут, хотя бы по причине занятости.

Цитата из к/ф «Клинч». реж. Сергей Пускепалис. 2015. Россия Плен

Справедливости ради заметим, что показов внутри фестивальных дней оказалось всё же не 130 (округлено от 128 — цифры, указанной в пресс-релизе смотра). Часть программы попадает на дни после официального закрытия и пройдёт в кинотеатрах до 5 июня. Меняет ли это суть дела — другой вопрос.

С просьбой прокомментировать ситуацию с посещаемостью и показами в рабочие дни ИА REGNUM обратилось в пресс-службу «Виват кино России». И так как там сообщили, что напрямую поговорить с организаторами возможности нет, на почту «Виват кино» были высланы вопросы, в надежде, что удастся хоть что-то прояснить.

Ответ был получен в тот же день, комментарии для печати дала генеральный директор проекта Людмила Томская. Однако из записи интервью ясно, что Томская дала ответы крайне избирательно — только на менее острую часть вопросов, а о том, какая у фестиваля аудитория, каков портрет зрителя и не сказывается ли проведение смотра в будничное время на посещаемости показов, директор не рассказала. Вот такая секретность.

С разрешения Алексея Бажина 17 мая его комментарии со страницы «ВКонтакте» и фрагменты беседы с корреспондентом ИА REGNUM были опубликованы. Двумя часами позже в социальной сети Facebook появилась реакция со стороны представителя «Виват кино России». Публично высказалась руководитель пресс-центра и арт-директор фестиваля Ирина Павлова, выразив мнение не только по поводу организации смотра и освещения его в прессе, но и личности директора «Иногокино».

«Я совершенно не планировала писать этот текст. Вот совсем. Однако приходится, потому что защищать друзей — это защищать себя… Проводит она [Людмила Томская] фестиваль на медные деньги, все 24 года… Вот только питерский мальчик, фамилию которого я узнала лишь сегодня утром, про этот фестиваль никогда не слышал… Этот питерский мальчик и его 20 подписчиков (он провел среди них опрос!) не видели и не слышали, например, что 15 мая 2016 (два дня тому назад) в честь 120-летия первого киносеанса в России на Дворцовой площади на кино-шоу собралось более 15.000 жителей и гостей Санкт-Петербурга, — пишет Павлова, —

…Теперь это трудности Томской. Потому что мальчик написал в фейсбуке, что не понимает, как это фестивалю, про который он никогда не слышал, дали вдруг столько денег. Мне, работающей на этом фестивале 20 лет, не нужно объяснять, что стоИт за этим внезапным выплеском неведомого мне юноши, ни с того ни с сего вдруг заинтересовавшегося бюджетами фестивалей именно тогда, когда Томской впервые (с учетом значимости события) выделили какие-то деньги… А стоит за этим сильное раздражение группы товарищей на то, какую жесткую и принципиальную позицию занимает Томская в отвратительном конфликте вокруг СПб Союза Кинематографистов. И еще — зависть. А еще — давнее желание группы товарищей «отжать» у Томской фестиваль, которому посвящена ее жизнь и которая сделала его с нуля».

Обсуждение личности комментатора руководитель пресс-центра, арт-директор фестиваля и в прошлом преподаватель СПбГУ Ирина Павлова продолжила в комментариях к своей записи, где не постеснялась в выражениях, вплоть до непечатных. Результатом высказанного директором «Иногокино» мнения по вопросу работы фестиваля стало обсуждение личности комментатора, а вовсе не особенностей организации смотра. Так закулисная жизнь фестиваля превратилась в публичный скандал.

Спустя ещё два часа корреспондент ИА REGNUM получил звонок из пресс-службы с просьбой исправить статью с комментариями директора «Иногокино». Естественно, эта незаконная просьба была редакцией отвергнута. ИА REGNUM предложило представителям «Виват кино России» сообщить редакции статистику посещаемости показов, чтобы внести эти данные в новый текст. На что в пресс-службе ответили, что статистику фестиваль ведёт, но не каждый день.

На момент публикации этого материала официальные данные посещаемости предоставлены не были. В итоге судить о количестве зрителей позволил только косвенный комментарий Людмилы Томской из присланного в ИА REGNUM интервью: «Сегодня мы набираем полные залы, даже в понедельник, на дневных сеансах у нас очень много людей, а значит мы работаем не зря».

Как бы то ни было, фестиваль «Виват кино России» завершен. Напомним, смотр проходит в Санкт-Петербурге с 1993 года и был создан с целью спасти отечественное кино в лихие 90-е, когда в кинотеатры хлынула американская кинопродукция. Выполняет ли он задачу, поставленную более двадцати лет назад? Вопрос оставим на суд зрителей. Во всяком случае, сами организаторы работой довольны. «Я, к сожалению, не могу сейчас вывесить фото очереди из кинозвезд, выстроившейся в Екатерининский Дворец, где проходил торжественный прием в честь этого события, но, поверьте, эта очередь была длиною в мою жизнь, и не было в ней ни одного лица, которого не знала бы вся страна…» — Ирина Павлова.

Так «очередь из кинозвёзд» была призвана юным, судя по её длине, руководителем пресс-центра под знамёна затеянной им публичной склоки. Хорошо, что склока прилипла не к кинозвёздам, а лишь к руководителю пресс-центра.