Москва, 20 мая, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Законопроект о новом виде НКО — патриотических организациях внес в Госдуму депутат от «Справедливой России» Алексей Казаков внес в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая. В законе «О некоммерческих организациях» закрепляется понятие «Патриотическая организация».

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Дается ей определение: «добровольное объединения граждан Российской Федерации, осуществляющие в качестве основной своей деятельности патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, сохранения и распространения российских военно-исторических ценностей».

Одновременно вводится требование о создании государственного реестра патриотических организаций. Предполагается, что его ведением займется правительство РФ.

«Данная сфера требует государственного регулирования и поддержки, обеспечивающих соответствующие правовые и экономические условия для успешной реализации целей и задач военно — патриотического воспитания граждан России», — пояснил автор внесение законопроекта.