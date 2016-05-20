Рига, 20 мая, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич вместе с министрами иностранных дел Эстонии и Литвы сегодня, 19 мая, встретился с государственным секретарем США Джоном Керри, чтобы обсудить подготовку к саммиту НАТО в Варшаве и меры по укреплению коллективной обороны в Прибалтике, сообщает портал Mixnews.lv.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Керри

«На саммите НАТО в Варшаве нужно прийти к единому пониманию обеспечения военного присутствия союзников в Балтийском регионе — на земле, в воздухе и на море. Поэтому работа над размещением боевых подразделений на уровне батальонов международных сил в странах Прибалтики является важным шагом на пути к укреплению политики сдерживания. Необходимо также продолжать работу над улучшением способности альянса реагировать на вызовы, чтобы иметь возможность своевременно ответить на угрозы», — сказал в ходе встречи Ринкевич.

Министр также поблагодарил за вклад США в укрепление обороноспособности Латвии, присутствие американских военных, и помощь в деле укрепления безопасности на восточных границах Латвии.

В заключении Ринкевич еще раз подтвердил обязательства Латвии к 2018 году выделять на оборону 2% от внутреннего валового продукта.

Напомним, 18 мая, в Брюсселе, командующий Национальными вооруженными силами Латвии Раймонд Граубе участвовал в заседании Военного комитета НАТО, на котором была утверждена рекомендация министрам обороны альянса сформировать в Прибалтике и Польше боевые подразделения на уровне батальонов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, несмотря на критическую ситуацию в сфере финансирования здравоохранения, сельского хозяйства, образования, а также массовую миграцию латвийцев в другие страны ЕС, Латвия взяла курс на милитаризацию страны. Правительство намерено укреплять государственную оборону, постепенно увеличивая финансирование этой сферы — в 2017 году до 1,7% от ВВП, в 2018 году до 2%. Тем временем, результаты полученные в ходе опроса, проведенного по заказу Министерства обороны говорят о том, что 27,9% мужчин-граждан не готовы защищать страну с оружием в руках, о чем открыто заявили во время опроса.