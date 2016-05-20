Улан-Удэ, 20 мая, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Глава Бурятии Вячеслав Наговицын решил расторгнуть контракт с руководителем Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) Николаем Кривошеевым.

Лесной пожар. Алексей Денисов-Уральский. 1910

Уточняется, что Николай Кривошеев написал заявление об увольнении по собственному желанию.

«Данное решение принято в связи с тем, что руководитель РАЛХ не справился с задачей обеспечения нормативных сроков тушения возникающих в лесах пожаров при наличии необходимых для этого сил и средств. Также Николай Кривошеев неоднократно игнорировал выполнение принимаемых на республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям решений, на заседания КЧС им предоставлялась недостоверная информация о лесных пожарах», — сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Временное исполнение обязанностей руководителя агентства на период ЧС возложено на замминистра природных ресурсов Бурятии Александра Мартынова.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии действует режим ЧС в связи с лесными пожарами. По данным РАЛХ на 20 мая, с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 224 очага. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 63 тыс. га.

20 мая в регионе зарегистрировано 11 действующих пожаров на общей площади около 13,3 тыс. га в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском, Прибайкальском и Курумканском районах.