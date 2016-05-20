Ярославль, 20 мая, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Ярославское отделение «Единой России» поставило себе в заслугу распределение акцизов на бензин в пользу регионов. 20 мая на сайте Ярославского регионального отделения появился следующий материал:

фото сайта http://yaroslavl.er.ru

«В Ярославскую область вернуться средства на ремонт дорог. Эта договоренность была достигнута на встрече секретаря Генерального совета «Единой России» Сергея Неверова с лидером ярославских «единороссов» Ильей Осиповым и депутатом Государственной Думы РФ от нашего региона Валентиной Терешковой.

Ярославская область оказалась в числе 13 регионов, в которых сложилась не самая лучшая ситуация с качеством дорог. Поэтому на федеральном уровне снова был озвучен вопрос о том, чтобы вернуть в область те налоги, которые уходят в центр.

«При обсуждении программы развития дорог, особенно местных, мы с Валентиной Владимировной поняли, что нам чудовищно не хватает финансирования. Причем важно отметить, что из областного бюджета на ремонт дворовых территорий и общее благоустройство дополнительно выделен почти миллиард рублей. Мы считаем, что деньги должны идти и из федерального бюджета тоже. И вот тот дополнительный рубль с акцизов будет распределен — 88 копеек пойдет именно в областной бюджет», — рассказал секретарь регионального отделения «Единой России», член Генерального совета Партии Илья Осипов.

Таким образом, уже в следующем году в Ярославскую область вернется порядка полумиллиарда рублей», — сообщает сайт регионального отделения «Единой России»

Как следует из статьи, речь идет о распределении средств, получаемых от повышения с 1 апреля акцизов на бензин на 2 рубля. Действительно, с 1 июня 2016 года 12% доходов от акцизов на нефтепродукты будут зачисляться в федеральный бюджет, а доля доходов, зачисляемых в региональные бюджеты составит 88%.

Оставить часть средств от повышения акцизов на бензин в регионах 14 апреля в ходе прямой линии обещал Президент Владимир Путин. В соответствии с этим поручением Правительством России был внесен соответствующий проект в Госдуму. Изменения вносятся в Бюджетный кодекс и в статью 30 закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

При этом в варианте Правительства РФ предполагалось оставить в регионах 77% акцизов, а доля 88% появилась после одобрения поправки депутата Андрея Макарова (тоже члена «Единой России», но не от Ярославской, а от Нижегородской области). 18 мая закон был одобрен Советом Федерации и отправлен на подпись Президенту.

Каких-либо особенных преференций Ярославской области данные законы не устанавливают. Распределение средств будет происходить во всех регионах по единым нормативам.

Как сообщает сайт Совета Федерации, при реализации закона, по оценке Правительства, прогнозируемые дополнительные доходы федерального бюджета от акцизов на нефтепродукты в 2016 году составят свыше 35 миллиардов рублей, а дополнительные доходы региональных бюджетов — 37,8 миллиардов.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Илья Осипов сказал, что существуют планы по выделению региону дополнительных денежных средств, но пока конкретных результатов нет, он бы не хотел говорить о сумме. Однако из материала сайта четко следует, что заслугой ярославских единороссов станет получение средств в рамках распределения акцизов, повысившихся с 1 апреля.