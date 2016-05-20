Москва, 20 мая, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) будет финансироваться с 2017 года из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) напрямую. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая, соответствующий пакет законопроектов приняла Госдума в первом чтении.

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Сейчас ВМП, не включенная в базовую программу ОМС, финансируется из федерального бюджета, куда средства направляются из бюджета ФОМС. Согласно принятым законопроектам, эти средства не будут передаваться в федеральный бюджет: они будут напрямую направляться из ФОМС в федеральные учреждения.

Субсидии на оказание ВМП предлагается направлять из бюджета ФОМС на основе госзадания. «Выполнение госзаданий будет производиться на основе страховых принципов с корректировкой и перерасчетом на основе данных о пролеченных больных и норматива финансовых затрат», — отметила председатель ФОМС Наталья Стадченко.

При этом софинансирование расходов субъектов РФ, возникающих при оказании высокотехнологичной медпомощи, будет сохранено, отмечают в правительстве РФ. Соответствующие изменения вносятся также в Бюджетный кодекс (БК) РФ.

Принятие пакета законопроектов «позволит обеспечить реализацию основных мероприятий и достижение показателей госпрограммы РФ «Развитие здравоохранения» в части увеличения количества больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь», считают в правительстве РФ.