Горно-Алтайск, 20 мая, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Сегодня, 20 мая, в Горно-Алтайске коллегия присяжных заседателей признала невиновными бывшего главного врача Перинатального центра Республики Алтай Анатолия Демчука и врача-неонатолога Алексея Каташева, которых следствие обвиняло в убийстве новорожденной девочки.

Иштван Кастали. Посещение детского врача

Как пояснили ИА REGNUM в прокуратуре региона, в ближайшие дни судья вынесет на основании вердикта присяжных оправдательный приговор, который гособвинение намерено обжаловать.

Как уже сообщало ИА REGNUM, расследование этого уголовного дела вызвало большой общественный резонанс в Республике Алтай и во врачебном сообществе страны. Роженица приходится снохой главврачу, а погибшая девочка — внучкой, которая родилась на 23-й неделе беременности. По версии следствия, 8 марта прошлого года в Перинатальном центре женщина родила девочку. Анатолий Демчук, с целью убийства новорожденной, отдал незаконный приказ подчиненным не оказывать ей медицинскую помощь. В течение дежурных суток с момента рождения по указанию подозреваемого врачи не проводили лечение и наблюдение новорожденной, в результате чего 9 марта в помещении медицинского учреждения наступила смерть ребенка.

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С самого начала расследования медицинское сообщество, например Ассоциация врачей Республики Алтай, встала на сторону своих коллег. «Мы, как врачи, знаем, что новорожденные с таким сроком нежизнеспособны. Мы требуем прекратить это издевательство, унижение над таким заслуженным человеком, который спас сотни жизней, к тому же подорвавшим свое собственное здоровье за время служения людям», — говорилось в одном из обращений в поддержку Демчука. На протяжении нескольких месяцев, пока длилось следствие и суд, в Горно-Алтайске прошло несколько пикетов и митингов в поддержку врачей.

В то же время в социальных сетях и на форумах единодушной поддержки врачи не получают — здесь мнения об этом происшествии разделились. Одни полностью отрицают версию следствия и считают врачей жертвой «подставы», «интриг» и так далее. Другие пытаются понять мотивы подозреваемых, указывая на то, что девочка была недоношенной и, в конце концов, поступок врачей можно даже назвать «гуманным», совершенным из сострадания к родным девочки и самой новорожденной, которая бы «всю жизнь мучилась». Многие сочувствующие Демчуку комментаторы указывают на то, что выхаживать 500-граммовых младенцев в России на самом деле не умеют, и норма о выхаживании полукилограммовых новорожденных должна быть отменена.

Другая часть комментаторов склонна считать врачей виновными или, во всяком случае, ответственными за произошедшее. Они приводят в качестве аргументов свои истории о проблемных родах, хамстве и грубости врачей роддома, их непрофессионализме. Доводы о «сострадании» они не воспринимают, поскольку «в России эвтаназия безусловно запрещена». «В клятве врача России прямо сказано, что он клянется «никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии», — пишет один из комментаторов. — Что касается невозможности выходить 500-граммового младенца — так почему же профессиональное сообщество молчит, не использует своих лоббистов и не изменит эту норму? Сейчас об этом говорить не имеет смысла — есть закон, и его нужно безусловно исполнять. Сказано: обязаны выхаживать, значит, должны выхаживать, а не бросать девочку умирать».

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Напомним, в соответствии с приказом Минздрава о медицинских критериях рождения, принятым в 2011 году, медицинскими критериями рождения являются срок беременности 22 недели и более; масса тела ребенка при рождении 500 грамм и более; длина тела ребенка при рождении 25 см и более (в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна). Более того, в 2013 году был введен еще один критерий — «срок беременности менее 22 недель или масса тела ребенка при рождении менее 500 грамм, или в случае, если масса тела при рождении неизвестна, длина тела ребенка менее 25 см, — при продолжительности жизни более 168 часов после рождения (7 суток)».