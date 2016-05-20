Калининград, 20 мая, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Калининградский «Водоканал», имеющий задолженность до полумиллиарда рублей, готовится устроить на бюджетные деньги грандиозный банкет, посвящённый 70-летию муниципального предприятия.

vk39.ru Руководитель калининградского «Водоканала» Александр Иващенко

Согласно сайту госзакупок, в пятницу, 3 июня 2016 года, «Водоканал» проведёт концерт с банкетом на общую сумму 3,2 млн рублей.

Единственным участником и победителем тендера стало ООО «Пицарита», представляющее развлекательный комплекс «Риверсайд». Учредителями ООО «Пицарита», согласно данным ЕГРЮЛ, являются Жанна Ярошук (бывшая супруга ныне действующего мэра Калининграда Александра Ярошука) и Ольга Куровская (супруга директора другого муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» Эдуарда Куровского).

Согласно документации, банкет рассчитан на 550 человек (в частности, на одного человека приходится 0,7 литра алкогольного напитка). Развлекать коммунальщиков станут четыре аниматора, воздушные гимнасты, а также джаз-бэнд. Будет и специальный гость, как сказано в техническом задании, — «артист или пародист».

Завершится юбилей музыкальным фейерверком, состоящим из горящих букв «Водоканал 70».

ИА REGNUM уточняет, что дебиторская задолженность калининградского «Водоканала» по сравнению с 2015 годом увеличилась на 133 млн рублей и в 2016 году составляет 481 млн рублей. Из общей суммы задолженности 262 млн рублей — долги Министерства обороны РФ.

Минувшей зимой директор «Водоканала» Александр Иващенко привлекался к административной ответственности по ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в установленный срок законного предписания органа государственного финансового контроля»).