Санкт-Петербург, 20 мая, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Общая готовность нового стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга в настоящий момент составляет 85%. Об этом сегодня, 20-го мая, ИА REGNUM сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина, курирующего в Смольном строительство стадиона.

transstroy.ru Стадион на Крестовском острове

Напомним, на новой арене пройдет, в том числе, несколько матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года. На время ЧМ-2018 стадион будет называться «Санкт-Петербург». Его постоянное название пока не утверждено городскими властями — предложены варианты «Зенит-Арена», «Крестовский» и другие.

Как сообщается, уже на 100% смонтированы железобетонные конструкции чаши и помещений в холме (основании) стадиона, металлоконструкции чаши стадиона и современная раздвижная крыша спортивной арены.

На 99% готовы металлоконструкции стационарной крыши, гидроизоляция помещений в холме, благоустройство насыпи холма, лестниц, каскадов и фонтана.

Наибольший объем работ остается сделать по монтажу кресел для болельщиков (готовность 66%) и реставрации павильонов, оставшихся от снесенного стадиона им. Кирова (52%), находившегося ранее на оконечности Крестовского острова.

Также начаты подготовительные работы по приспособлению для современного использования Приморского парка Победы и строительству входной группы с контролем доступа на футбольный стадион на намывной территории, созданной вблизи спортивной арены.

«В ближайшее время нам предстоит большая работа по монтажу и пусконаладке инженерных коммуникаций внутри стадиона, а также завершение отделочных работ. Темпы работ на объекте удовлетворительные», — заявил, комментируя ход строительства, вице-губернатор Игорь Албин.

Все строительные работы на стадионе, согласно действующему государственному контракту, должны завершиться в декабре 2016 года.

Общая площадь стадиона более 280 тыс. кв. м. Количество посадочных мест — 68 тысяч человек (вместимость во время театрально-концертных мероприятий — более 77 тыс. человек). Стадион строится в соответствии со стандартами FIFA и UEFA. После завершения строительства стадион станет главной концертной площадкой Санкт-Петербурга и местом для проведения матчей национального и международного уровня.

Напомним также, что 18-го мая правоохранительные органы проводили обыски в Петербурге в связи с возможными хищениями на строительстве нового стадиона на Крестовском острове. Обыски проходили по 15-ти адресам, в числе которых — офисы пяти компаний, которые вызвали подозрение у вице-губернатора Албина, что и побудило его обратиться к правоохранителям.