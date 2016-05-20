Вильнюс, 20 мая, 2016, 13:26 — ИА Регнум. На проходящей в Брюсселе встрече министров иностранных дел стран НАТО министр Линас Линкявичюс вместе с коллегами из Латвии и Эстонии встретился с госсекретарем США Джоном Керри, сообщили ИА REGNUM сегодня, 20 мая, в МИД Литвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джон Керри

«Во время встречи США заверили в своем весомом вкладе в обеспечение пребывания сил НАТО на востоке альянса. США вместе с другими крупными странами НАТО серьезно рассматривают возможность укрепить свои силы в странах Прибалтики», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Литвы.

Министры Прибалтийских стран вместе с Керри обсудили и диалог НАТО Россией. «Участники встречи договорились, что возвращение к прежнему сотрудничеству с Россией невозможно до тех пор, пока продолжается агрессия России на Украине», — заявили в МИД Литвы.

Линкявичюс вместе с министрами иностранных дел других стран НАТО подписал протокол, в котором Черногория приглашается присоединиться к Североатлантическому договору. После выполнения всех необходимых процедур, ратификации протокола в Сейме Литвы, в парламентах государств НАТО и Черногории эта страна станет 29-м членом НАТО.

«Приглашение Черногории присоединиться к Североатлантическому договору — четкий знак того, НАТО продолжает политику «открытых дверей», и никто не может притеснять право государства выбрать союзы и способы для обеспечения своей безопасности», — сказал министр.

На встрече также обсуждался вклад НАТО в международную стабильность. Линкявичюс подчеркнул, что НАТО должен быть одинаково готов реагировать на угрозы с востока и юга.