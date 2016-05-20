Астана, 20 мая, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Сегодня, 20 мая, утром в Алма-Ате была оцеплена площадь Республики, неподалеку от которой находятся городской акимат (мэрия), а также резиденция президента Казахстана.

Илья Репин. Арест пропагандиста. 1878

В казахстанских СМИ со ссылкой на городской Департамент внутренних дел (ДВД) появилась информация о том, что на площади в канализационных люках были обнаружены десятки кусков арматуры, завернутые в тряпки, а также стеклянные бутылки с зажигательной смесью и канистры с бензином.

На снимках, которые были распространены ДВД, видно как полиция снимает отпечатки пальцев с найденных предметов.

Чуть позже ДВД обнародовал еще одну новость: в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны пять человек. В двух квартирах, в которых проходило задержание, при обыске были обнаружены и изъяты несколько единиц огнестрельного оружия: пистолеты системы Макаров и ТТ, обрезы гладкоствольных ружей, несколько десятков боеприпасов к ним, четыре гранаты РГД-5, а также денежные средства на общую сумму 5 миллионов тенге (1 млн руб).

«В настоящее время проводится досудебное расследование и проверяется круг связей подозреваемых, причастных к данным противоправным действиям», — говорится в сообщении ДВД.

Предполагается, что все эти приготовления делались для проведения несанкционированного митинга, запланированного на 21 мая. К слову, судя по постам в социальных сетях, аналогичные митинги с призывами к полной отмене поправок в Земельный Кодекс ожидаются во всех крупных городах Казахстана.

Напомним, речь идет о поправках в земельное законодательство, согласно которым иностранцам предоставляется право на аренду земель сельхозназначения сроком до 25 лет.

Акции протеста по этому поводу уже проходили в Казахстане в конце апреля и в начале мая.

Первый митинг прошел 24 апреля в Атырау. Причем митингующие выступали не против аренды, а против продажи земли иностранцам. В тот же день президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с разъяснением: землю иностранцам продавать не планировали.

Однако личные заверения главы государства успеха не возымели. 27 апреля прошли еще два несанкционированных митинга, в Семипалатинске и Актюбинске, с той же самой повесткой.

29 апреля в Алма-Ате полицейскими были задержаны участники инициативной группы, которые намеревались провести пресс-конференцию о подаче заявки на проведение акции протеста на 7 мая.

1 мая против аренды земли иностранцами выступили жители городов Жанаозен и Кзыл-Орда. А вечером того же дня небольшой стихийный митинг состоялся в Алма-Ате.

4 мая митинг прошел в Уральске. К слову, на переговорах во время митинга в Уральске власти пообещали дать ответ на требования митингующих не позднее 21 мая.

Отметим, это было единственное упоминание 21 мая, причем сделанное властями. Почему очередная волна акций протеста запланирована на 21 мая — не знает никто. Наверное, даже те, кто собирается участвовать в митингах.

Просмотр исторических дат Казахстана тоже ничего не дает. Единственное более-менее важное событие, которое произошло 21 мая, относится к 2007 году. Тогда был принят закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан». Согласно принятым тогда поправкам, срок президентских полномочий был сокращен с семи до пяти лет. Была изменена также формулировка для претендентов в президенты — в старой редакции Конституции говорилось, что главой государства может стать гражданин, проживший в стране не менее 15 лет. Эта формулировка была изменена на «последние 15 лет». Кроме того, был изменен пункт «Одно и то же лицо не может быть избрано президентом Республики более двух раз подряд» — в него было внесено исключение «Настоящее ограничение не распространяется на Первого президента Республики Казахстан». Остальные поправки, по сути, не так существенны.

Что еще памятного было 21 мая? Пять лет назад — было. Только не в Казахстане. 21 мая 2011 года в Тбилиси начались митинги оппозиции с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили.

Было еще одно интересно событие — в мае 2014 года. Тогда власти Алма-Аты подали судебные иски в суд штата Калифорния в США против Виктора Храпунова (бывший мэр Алма-Аты, на данный момент проживает в Швейцарии и называет себя оппозиционером, против него в Казахстане возбуждено 20 уголовных дел — прим. ИА REGNUM ) и Мухтара Аблязова (бывший глава казахстанского банка БТА, находящийся на данный момент во французской тюрьме по обвинению российских властей в махинациях на сумму около $5 млрд — прим. ИА REGNUM ). Кстати, буквально на днях стало известно о том, что по иску, поданному властями Алма-Аты, есть уже соответствующее решение. В частности, десятки миллионов долларов, похищенных группой Мухтара Аблязова и Виктора Храпунова, были заблокированы в США.

Повлияли ли именно эти события на выбор даты для митингов? Неизвестно. Однако известно, что и Мухтар Аблязов и другие оппозиционеры, находящиеся в бегах, призывают людей выйти на митинги 21 мая. Вот только повестка у них отличается от общепринятой. Они призывают митинговать не столько против земельного законодательства, сколько за отставку президента Казахстана.

Но вернемся к хронике событий. 5 мая президент Казахстана объявил мораторий на поправки в Земельный кодекс сроком на один год, после того как по стране прокатилась первая волна акций протестов. Была создана Земельная комиссия из депутатов, министров, общественных деятелей и аграриев, задачей которой являлось разъяснение норм земельного законодательства и конкретно новых поправок.

После этого министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов обратился к населению республики с призывом не участвовать в митингах, запланированных на 21 мая.

«Я думаю, что для того, чтобы проводить митинги, все вопросы уже сняты. Работает государственная комиссия, все обсуждается. Для митинга нет необходимости», — заявил глава МВД.

18 мая директор Департамента государственного языка и информации МВД Казахстана Алмас Садубаев, отвечая на вопрос: «Усилены ли меры безопасности в связи с просьбами о проведении мирных митингов 21 мая в некоторых регионах?», сообщил, что правоохранительные органы предпринимают меры против распространения в соцсетях и мессенджерах противоправной информации, в том числе направленной на возбуждение социальной, национальной и иной розни.

Сегодня же генеральный прокурор Казахстана Жакип Асанов также призвал казахстанцев не поддаваться на провокации и призывы по участию и организации незаконных митингов в стране.

«Созданы все условия для свободного выражения общественных, групповых, личных интересов по земельному вопросу. Однако отдельные лица, игнорируя эти условия и законы, избегая совместного конструктивного диалога, продолжают провоцировать население на незаконные акции протеста. Порядок их организации, проведения не соблюдается. Идет намеренная политизация и распространение ложной информации с элементами разжигания социальной и национальной розни. Такие действия противоречат законам Казахстана. В этой связи призываю казахстанцев не поддаваться на подобные провокации, проявить твердую гражданскую позицию во имя сохранения стабильности, предотвращения угроз жизни и здоровью наших граждан», — обратился к населению генпрокурор.

Он также напомнил, что призывы к митингам являются, по сути, их организацией и влекут за собой административную и даже уголовную ответственность.

В ДВД Алма-Аты тем временем заявили, что отрабатывают связь между задержанием пяти человек по подозрению в хранении оружия с информацией о готовящихся 21 мая митингах в городе.

По словам пресс-секретаря ДВД города Салтанат Азирбек, обнаружение «схронов» с бутылками, бензином и арматурой», а также оружия в квартирах расследуется раздельно, разными следственными группами. На вопрос журналистов, связывают ли происходящее с сообщениями о готовящихся митингах в Алма-Ате, она заявила, что сейчас полиция отрабатывает все варианты.

«Проверять это будем однозначно», — заявила Азирбек, добавив, что 21 мая полиция в Алма-Ате будет работать в штатном режиме.