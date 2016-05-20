Таллин, 20 мая, 2016, 13:26 — ИА Регнум. С 21 апреля по 18 мая на счет Таллинского общества участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, поступило 7503 евро. Об этом ИА REGNUM сегодня, 20 мая, сообщили организаторы сбора средств в рамках традиционной акции «Поможем ветеранам в преддверии 9 мая!».

Лев Евгеньев ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Таллине. 9 мая 2016 года

Сбор средств объявлен с целью приобретения для ветеранов вспомогательных средств по медицинским показаниям (слуховые аппараты, трости, ходунки и тому подобное) и компенсации стоимости лекарств. Ветераны сердечно благодарят за оказанную помощь и желают жителям Эстонии мирного неба, отметили организаторы сбора средств.

Напомним, акция «Поможем ветеранам!» традиционно проходит два раза в год с 2008 года. За эти годы собраны 56 652 евро. На учете организации осталось 620 ветеранов. В 2016 году помощь уже оказана почти 70 ветеранам.