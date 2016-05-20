Вашингтон, 20 мая, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Американская певица и актриса Шер отмечает 20 мая своё семидесятилетие. Полное имя артистки — Шерилин Саркисян. Она родилась 20 мая 1946 года в городе Эль Сентро (Калифорния, США) в семье водителя грузовика и актрисы.

Шер

Её карьера началась случайно, в возрасте 17 лет она познакомилась с ассистентом известного на тот момент музыкального продюсера Сонни Боно, вместе с которым они создали дуэт «Сонни и Шер».

За свою карьеру киноактрисы и певицы Шер неоднократно получала премии «Оскар», «Эмми», «Золотой глобус» и «Грэмми». Она является одной из немногих шоу-знаменитостей, имеющих награды за работу в кинематографе, на телевидении и в музыке.

Кроме того, композиции Шер уже 50 лет регулярно оказываются в первых строчках разнообразных хит-парадов. Общий тираж её дисков превышает 1,5 млн экземпляров.

Невзирая на, казалось бы, почтенный возраст, Шер не собирается уходить со сцены.