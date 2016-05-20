Тула, 20 мая, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Масштабные проверочные мероприятия проводят в тульском поселке Плеханово судебные приставы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

telefakt.ru Федеральная служба судебных приставов (ФССП)

Проверки приставы проводят в рамках 1300 исполнительных производств — по кредиторским задолженностям, невыплаченным налоговым платежам и неоплаченным штрафам ГИБДД. Всего под проверки попали около 500 жителей поселка.

«Судебными приставами-исполнителями будет осуществлена проверка имущественного положения должников, при выявлении имущества, оно подвергнется описи и аресту. Жителей поселка уведомят о наличии имеющихся у них задолженностей в УФССП России по Тульской области. Неплательщикам будут вручены требования о явке в отдел судебных приставов», — сообщили в ведомстве.

Поселок Плеханово тульским приставам известен хорошо — сегодня в управлении находятся судебные решения о сносе более 120 самостроев, возведенных членами цыганской общины. Общероссийскую же известность поселок получил в марте этого года — после массовых беспорядков в поселке. Сотрудники газовой службы приехали, чтобы отремонтировать газопровод, поврежденный при подключении незаконной врезки. Однако их встретили возмущенные члены цыганской общины. Люди опасались, что после визита газовщиков вовсе останутся без отопления и газа. В поселок прибыл ОМОН, были проведены задержания. Тогда получила огласку и старая проблема этого поселка. Значительная часть домов, многие из которых были построены еще в советское время (цыганская община в Плеханово живет с 1960-х годов), числятся как самострои, а люди в них проживают незаконно.

На прошлой неделе поселок вновь оказался в центре внимания СМИ: у одного из жителей полиция нашла наркотики и боеприпасы — гранату, взрывное устройство и патроны.