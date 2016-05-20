Белгород, 20 мая, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Для обновления парка скорой медицинской помощи в Белгородской области необходимо заменить еще 85 автомобилей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облдумы, из 193 действующих в регионе автомобилей в 2016—2017 годах 106 требуют замены, так как они эксплуатируются уже более пяти лет. Стоимость одной машины составляет около двух миллионов рублей.

Скорая помощь

Заместитель начальника департамента — начальник управления организации медицинской помощи и развития здравоохранения департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области Ирина Николаева на заседании комиссии облдумы 19 мая рассказала, что в 2006—2007 годах парк автомобилей скорой медицинской помощи, состоящий из 150 единиц, был заменен на 100%.

В настоящее время для транспортного обеспечения работы бригад станций и отделений СМП используется 193 автомобиля — при нормативе 150 из расчета одного автомобиля 10 тысяч населения. Из них 56 автомобилей — это машины в комплектации класса «А» для фельдшерских общепрофильных выездных бригад СМП, 117 автомобилей в комплектации класса «В» для фельдшерских и врачебных общепрофильных выездных бригад СМП, 20 автомобилей имеют комплектацию класса «С» для специализированных выездных бригад скорой медицинской помощи.