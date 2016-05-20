Вильнюс, 20 мая, 2016, 13:20 — ИА Регнум. По утверждению премьера Литвы Альгирдаса Буткявичюса, состоявшиеся в 2016 году переговоры с норвежской компанией Statoil по поводу стоимости природного газа, составленные на новых условиях другие контракты о покупке газа и начавшаяся эксплуатация электросоединений со Швецией и Польшей позволяют снижать стоимость энергии для литовских потребителей, сообщили ИА REGNUM сегодня, 20 мая, в правительстве Литвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Хочу информировать, что достигнутую выгоду мы отдаем потребителям. Как мы и обещали, после оценки динамики цен с июля снизится стоимость газа и электроэнергии для жителей Литвы. По подсчетам, для жителей, использующих газ для приготовления пищи, с 1 июля тариф должен снизиться примерно на 8%, а для жителей, использующих газ для отопления, — примерно на 14−15%», — сказал глава правительства.

По словам премьера, уже сейчас можно пообещать, что с 1 июля снизится и стоимость электроэнергии. «Еще подсчитывается, какое уменьшение возможно, поэтому конкретные проценты я еще называть не хочу. Но могу сказать, что цена точно снизится, так как вовремя удалось договориться по поводу договора о поставке сжиженного природного газа со Statoil. Это позволили более, чем на 30%, сократить расходы на содержание терминала СПГ, которые включаются в составляющую безопасности в тарифах на электроэнергию и газ. Природный газ, купленный на очень благоприятных условиях, на рынке СПГ позволит примерно на 15% снизить среднюю стоимость импорта газа, а начатая эксплуатация электросоединений со Швецией и Польшей снизила стоимость импортируемой электроэнергии», — сказал Буткявичюс.

Окончательные тарифа на газ и электроэнергию для жителей до конца мая должна будет подтвердить Государственная комиссия по контролю над ценами и энергетикой.