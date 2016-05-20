Южно-Сахалинск, 20 мая, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Решением Южно-Сахалинского городского суда удовлетворен иск об отчуждении имущества бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и членов его семьи в пользу государства. Ответчикам не удалось доказать суду, что имущество стоимостью 1,1 млрд рублей было приобретено на законные доходы, сообщает 20 мая Генеральная прокуратура Российской Федерации.

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Ранее в ходе расследования уголовного дела о взяточничестве, подозреваемым по которому проходил экс-губернатор, было установлено, что фигурант, а также его супруга и сын владеют объектами жилой и нежилой недвижимости, автомобилями, ювелирными изделиями, а также наличными и безналичными денежными средствами, общая стоимость которых превышает, по оценкам прокуратуры, 1,1 млрд рублей.

При этом совокупный доход указанных лиц во много раз меньше этой суммы. Данное обстоятельство стало поводом для подачи иска об экспроприации имущества заместителем Генерального прокурора России Владимиром Малиновским.

Во время судебного следствия, в период с сентября 2015 года, ответчики не смогли доказать, что дорогое имущество было куплено ими на законные доходы. По закону РФ, такое имущество подлежит конфискации в пользу государства.

Напомним, Александр Хорошавин, занимавший пост губернатора Сахалинской области с 2007 года, был арестован 3 марта 2015 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Позже, 25 марта, Хорошавин был отстранен от занимаемой должности президентом России Владимиром Путиным в связи «с утратой доверия».

В дальнейшем Хорошавин стал фигурантом нескольких уголовных дел, в частности, его подозревают в махинациях во время выборной кампании в городскую думу Южно-Сахалинска в 2014 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 мая в ходе судебных слушаний Александр Хорошавин был удален с заседания решением судьи Егора Лукши. После начала судебного заседания фигурант сделал несколько попыток заявить отвод судье. Несмотря на предупреждения, Хорошавин не слушал судью и пытался его перекричать. После очередного предупреждения потерявший терпение судья отключил видеосвязь с московским СИЗО, где находится Хорошавин.