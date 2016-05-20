Калуга, 20 мая, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Первый «Фестиваль Калужского хлеба» открылся сегодня, 20 мая, на пешеходной зоне улицы Театральной в Калуге.

nedelya40.ru Продукция калужских пекарей

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, цель фестиваля — познакомить калужан и гостей областного центра с ассортиментом и качеством продукции хлебо-булочных изделий местных производителей, рассказать о многовековых традициях заготовки и производства хлеба, хлебобулочных изделий. Кроме того, проведение данного мероприятия это также оказание поддержки предпринимательской деятельности предприятий, производящих хлебобулочные изделия.

В программе фестиваля: мастер — классы по выпечке хлеба и других изделий из теста, дегустация хлебо-булочной продукции калужских производителей, выставка «Эволюция хлеба», творческих коллективов, спектакль-сказка от участника фестиваля, и викторины с призами.