Москва, 20 мая, 2016, 12:50 — ИА Регнум. За 2015 год установлено почти 23 тысячи преступлений, связанных с незаконным выводом денежных средств за границу, сообщил на пресс-конференции в МВД начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Андрей Курносенко.

Никола Пуссен. Поклонение золотому тельцу. Фрагмент

Установлены факты вывода из России через Молдавию в офшоры более 700 млрд рублей. В этих преступлениях участвовали более десяти банков и два десятка зарубежных офшорных компаний.

Кроме того, за истекший год ГУЭБиПК пресек деятельность 91 этнической организованной группировки и преступного сообщества, действовавших в экономической сфере. Подобных преступлений в первом квартале текущего года стало на 60% больше.

Андрей Курносенко отметил, что средняя сумма взятки и коммерческого подкупа в России за год выросла и составила около 200 тысяч рублей. Больше трети выявленных преступлений экономического характера совершены в 2015 году в крупном и особо крупном размерах.

Число установленных налоговых преступлений выросло на 25%. Кроме того, отмечено большое количество коррупционных правонарушений в сфере ЖКХ, совершенных работниками управляющих компаний и товариществ собственников жилья. В 2015 году было выявлено 2006 таких преступлений.