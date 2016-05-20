Абакан, 20 мая, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Отопительный сезон 2015−2016 гг. в Абакане завершается сегодня, 20 мая. Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации, соответствующее постановление подписал глава Абакана Николай Булакин.

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В постановлении говорится, что решение о завершении отопительного сезона принято в связи с установлением положительных температур наружного воздуха, массовым отключением потребителями систем отопления многоквартирных жилых домов и невозможностью обеспечения соблюдения технологических параметров в системе теплоснабжения.

«В целях предотвращения аварийных ситуаций на тепловых сетях, с учетом уведомления ООО «ЮСТК» о невозможности соблюдения технологических параметров в тепловых сетях 20 мая 2016 года в 13:00 в Абакане заканчивается отопительный сезон 2015−2016 гг.», — отметили в мэрии.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Абакана, текущий отопительный сезон в столице Хакасии прошел «в штатном режиме, без аварийных ситуаций и крупных сбоев в работе».