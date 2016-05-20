Иваново, 20 мая, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Руководители двух коммерческих фирм — «ПМК 37» и «Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов» — могут оказаться на скамье подсудимых по обвинению в коммерческом подкупе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колючая проволока

В 2015 году одна из ивановских компаний была признана победителем электронного аукциона на выполнение работ по устройству сетей наружного освещения в городе Кинешме с ценой двух контрактов свыше 9,5 миллионов рублей каждый. В ноябре на основании первого заключённого с муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства города Кинешмы» договора организация приступила к выполнению работ, указанных в обоих контактах. Заключение второго договора предполагалось позднее.

По версии следствия, обвиняемые потребовали от директора фирмы, ставшей победителем аукциона, перечислить 800 тыс. рублей. В обмен на деньги они пообещали отозвать из Арбитражного суда Ивановской области ранее поданные иски к МУ «Управление городского хозяйства города Кинешмы» — о признании недействительными результатов электронных аукционов. После получения денег иски были отозваны.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершения преступления, собирают доказательства. Решается также вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Как добавили в СУ СКР, санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает весьма серьезное наказание: лишение свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до 50-кратной суммы коммерческого подкупа.