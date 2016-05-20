Челябинск, 20 мая, 2016, 12:46 — ИА Регнум. В Челябинске задержан ректор Уральского государственного университета физической культуры. Евгения Орехова задержали по подозрению в получении крупной взятки. Как сообщали 20 мая в региональном следственном управлении, в отношении руководителя вуза было возбуждено уголовное дело.

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Отметим, что под уголовное преследование Евгений Орехов попал не один. Уголовные дела заведены и на предполагаемых посредников, способствовавших передаче крупной денежной суммы должностному лицу системы образования.

«По версии следствия, 19 мая 2016 года на территории города Челябинска Орехов получил через посредников взятку в виде денег в сумме 200 тысяч рублей за совершение действий, связанных с заключением государственных контрактов на проведение работ и оказание услуг для вуза. Преступление выявлено и пресечено сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России. Орехов, а также двое посредников задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ непосредственно после передачи денежных средств, которые изъяты. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, а также обыски по месту жительства подозреваемых, изъята служебная документация, решается вопрос о предъявлении подозреваемым обвинения, избрании в отношении них меры пресечения», — пояснили в региональном следственном управлении.

Отметим, что за последние два года под преследование со стороны правоохранительных органов попадает уже не первый представитель руководящего аппарата УралГУФК. Так, в 2014 году за присвоение и растрату государственных средств уголовное дело было заведено на проректора вуза по финансово-экономической работе Розу Дятлову. Она, по версии следствия, неоднократно организовывала за счет учебного заведения поездки за границу самой себе и нужным людям. В ходе следствия было установлено, что сумма растраты составила не менее семи миллионов рублей. В итоге суд назначил Розе Дятловой наказание в виде трех лет заключения условно и штрафа в размере 300 тысяч рублей.