Камышлов, Свердловская область, 20 мая, 2016, 13:13 — ИА Регнум. На Среднем Урале по решению суда отстранён от должности глава Камышловского городского округа Михаил Чухарев. В рамках возбуждённого уголовного дела ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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На данный момент следствием установлено, что в 2013 году глава округа будто бы заключил договора с подрядчиками о строительстве жилых домов, которые были предназначены для реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Сумма контракта составила 57 миллионов рублей, а подрядчики должны были возвести два дома.

В 2014 году глава Камышлова подписал акты приёмки, при этом, как считает следствие, он знал, что работы не доведены до конца. В частности не были приведены в порядок придомовые территории, в квартирах отсутствовали половое покрытие, межкомнатные двери, не подведены в комнаты все коммуникации, а в ванных комнатах отсутствовали раковины и смесители.

Для завершения строительства был заключён новый подряд на сумму 10 миллионов рублей, что следствием расценивается как превышение должностных полномочий и нанесением ущерба бюджету на эту сумму, так как средств было затрачено больше, чем планировалось.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Свердловской области за превышение должностных полномочий по решению суда в начале января 2016 года отстранён от должности первый заместитель главы Сысертского городского округа Константин Сурин. Он является фигурантом уголовного дела о махинациях с земельными участками в Сысертском районе. По версии следствия подозреваемый неправомерно получил в собственность несколько земельный участков в районе села Кашино в результате чего Сысертскому городскому округу был нанесён материальный ущерб на сумму пять миллионов рублей.

Михаил Чухарев был избран главой Камышлова в 2008 году. В 2012-м он подтвердил свои полномочия.