Москва, 20 мая, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Кремль отрицательно оценивает экспансию НАТО. Об этом 20 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«В целом дальнейшая экспансия НАТО с нашей точки зрения является скорее процессом со знаком минус», — сказал Песков.

По его словам, этот процесс «ничего не дает с точки зрения европейской безопасности — наоборот, чреват дальнейшим повышением градуса напряженности на континенте».

Напомним, ранее главы МИД стран-членов НАТО подписали протокол о вступлении Черногории в альянс. Данный статус позволяет Черногории быть наблюдателем в НАТО. Полноправным членом альянса Черногория станет после ратификации документа всеми странами НАТО.