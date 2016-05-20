Сочи, Краснодарский край, 20 мая, 2016, 12:28 — ИА Регнум. В Краснодарском крае мужчина расхаживал по улице в пьяном виде и угрожал устроить взрыв. Инцидент произошел вчера, 19 мая, в городе-курорте Сочи. О неадекватном человеке в полицию сообщили очевидцы.

Не пью!

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По информации регионального ГУ МВД, прибывший на место наряд полиции задержал хулигана. Взрывного устройства у него не было, передают «Вети Сочи». Нарушителем оказался 35-летний местный житель. Мужчину доставили в больницу, где он находится до сих пор. В отношении нарушителя спокойствия было возбуждено дело по ст. 19.3 КоАП РФ.

Добавим, что с начала текущего в крае за ложное сообщение о бомбе были осуждены двое злоумышленников. Так, в январе в суд было направлено уголовное дело в отношении мужчины, который сообщил, что он взорвет одно из двух восемнадцатиэтажных зданий в городе Краснодаре. При проверке информация не подтвердилась. «Террористом» оказался ранее судимый 43-летний житель Кемеровской области, который приехал в Кореновский район на заработки. Задержанный пояснил, что таким образом хотел пошутить. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и приговорил его к 2 годам исправительных работ, с удержанием в доход государства 20% от заработной платы ежемесячно. А в феврале текущего года, как сообщало ИА REGNUM, перед Фемидой предстал безработный и ранее судимый армавирец. Мужчина пытался приобрести алкоголь в одной из закусочных города, однако ему помешал это сделать наряд полиции. Желая отвлечь сотрудников внутренних дел, он с мобильного телефона позвонил на номер «Единой службы спасения» и сообщил о заминировании средней школы № 9.