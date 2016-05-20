Ярославль, 20 мая, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы планирует вернуться к вопросу о порядке формирования представительной власти Ярославля. Об этом шла речь на заседании комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном заксобрании.

фото сайта duma.yar.ru Заседание комитета по законодательству Ярославской областной думы

Речь идет о введении двухуровневой системы власти — когда в каждом районе города жители выбирают свой представительный орган и главу района, а городской представительный орган (сейчас — муниципалитет) избирается из состава депутатов райсоветов. Такой законопроект в 2014 году уже вносили депутаты Виктор Тамаров и Роман Фомичев, однако, он был отозван.

Предложение прозвучало при обсуждении поправки к областному закону, предполагающей возврат к прямым выборам мэра Ярославля. Поправка не получила поддержку комитета и была отклонена.

«В целом, мы абсолютно поддерживаем суть поправки, о том, что дискуссии вокруг выборов мэра и принципов формирования органов местного самоуправления города Ярославля надо обязательно вернутся и проработать все варианты. Мы предлагаем закладывать не только один аспект — выбор главы исполнительной власти, но и пройтись — тем более, что скоро предстоят выборы в муниципалитет — по формированию городского представительного органа. Считаем возможным и правильным вернуться к этой дискуссии», — заявил депутат Ярославской областной думы Виктор Тамаров.

Предложение избирать депутатов районных советов Ярославля и глав районов, то есть фактически разделить город на несколько самостоятельных муниципальных образований, ранее вызвало резкую критику городских властей. Сейчас депутаты Яроблдумы призвали муниципалитет вновь включиться в обсуждение вопроса.