ВС Египта обнаружили личные вещи пассажиров А320
Каир, 20 мая, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Обломки пропавшего 19 мая авиалайнера египетской авиакомпании EgyptAir были обнаружены 20 мая в 180 милях от побережья, где расположен город Александрия, заявило Минобороны Египта. Об этом сообщает The Guardian.
ВМС страны также обнаружили личные вещи пассажиров, поиск черных ящиков продолжается. Ведущую роль в поиски пропавшего самолета взял на себя Египет.
На помощь ВВС и ВМС Каира пришли Франция, Греция и Турция. В свою очередь, Вашингтон направил на поиски патрульный самолет P-3 «Орион».
Напомним, пропавший самолет совершал рейс по маршруту Париж — Каир. На его борту находилось 66 человек — 56 пассажиров и десять членов экипажа. Днем ранее поступали сообщения об обнаружении обломков самолета и спасательных жилетов поблизости от острова Карпатос, однако позже вице-президент компании Ахмед Адель заявил, что информация не подтвердилась.