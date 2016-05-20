Каир, 20 мая, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Обломки пропавшего 19 мая авиалайнера египетской авиакомпании EgyptAir были обнаружены 20 мая в 180 милях от побережья, где расположен город Александрия, заявило Минобороны Египта. Об этом сообщает The Guardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Багаж

ВМС страны также обнаружили личные вещи пассажиров, поиск черных ящиков продолжается. Ведущую роль в поиски пропавшего самолета взял на себя Египет.

На помощь ВВС и ВМС Каира пришли Франция, Греция и Турция. В свою очередь, Вашингтон направил на поиски патрульный самолет P-3 «Орион».

Напомним, пропавший самолет совершал рейс по маршруту Париж — Каир. На его борту находилось 66 человек — 56 пассажиров и десять членов экипажа. Днем ранее поступали сообщения об обнаружении обломков самолета и спасательных жилетов поблизости от острова Карпатос, однако позже вице-президент компании Ахмед Адель заявил, что информация не подтвердилась.