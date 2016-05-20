Москва, 20 мая, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Диалог России и НАТО должен быть доверительно-конструктивным. Об этом 20 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Российская сторона никогда не уходила от диалога; мы всегда являлись сторонниками диалога», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле рассчитывают, что «это единственный способ решать те проблемные вопросы, которые находятся перед нами».

Песков также подчеркнул, что «диалог должен быть доверительно-конструктивным» и обязан строиться «на основе взаимных интересов».

В противном случае, резюмировал пресс-секретарь главы государства, «он вряд ли может быть продуктивным».

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 20 мая, что страны-члены Североатлантического союза пришли к согласию о необходимости проведения встречи с Россией до саммита НАТО, который пройдет в Варшаве в июле.

По словам Столтенберга, на встречи глав МИД членов альянса было принято решение продолжать придерживаться «двустороннего подхода» к Москве, а именно по-прежнему укреплять оборону НАТО против, с их точки зрения, растущей угрозы со стороны России, но и поддерживать диалог с Кремлем.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что министры «согласились в сложившейся ситуации, что нам необходима платформа, (подобная той, которая была) в рамках Совета Россия — НАТО для достижения прозрачности и предсказуемости».