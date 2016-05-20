Москва, 20 мая, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала протокол к Соглашению между правительствами РФ и Армении о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Армению, передает корреспондент ИА REGNUM 20-го мая.

duma.gov.ru Пленарное заседание государственной Думы

Изменения вносятся в соглашение от 2-го декабря 2013 года, которое предусматривало беспошлинную поставку в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов из России в количестве, необходимом для внутреннего потребления до 2016 года. Протокол был подписан 29-го декабря 2015 года. Он предусматривает исключение из сферы регулирования документа необработанных природных алмазов в связи с присоединением Армении к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29-го мая 2014 года.

Протокол также предусматривает закрепление в Соглашении конечного перечня нефтепродуктов, поставляемых из РФ в Армению без взимания вывозных таможенных пошлин. Как пояснил замглавы Минэнерго Юрий Сентюрин, речь идет таких продуктах, как бензины, дизельное топливо, топочный мазут, реактивное топливо и жидкий парафин.

«Объем поставок каждый год согласовывается в пределах индикативного баланса. На 2016 год индикативный баланс установлен в объеме до 250 тыс тонн нефтепродуктов», — пояснил Сентюрин.

«Протокол предусматривает, что нефтепродукты подлежат таможенному декларированию в РФ в соответствии с таможенной процедурой экспорта, что позволит избежать возможности беспошлинного вывоза нефтепродуктов из РФ в Республику Армения», — отметил член комитета по делам СНГ Сергей Кузин («Единая Россия»).

Протокол предусматривает исключение из Соглашения понятия учета сумм условно начисленных вывозных таможенных пошлин нарастающим итогом с даты начала применения Соглашения и признания этих сумм государственным долгом Армении перед РФ. Протокол предусматривает продление беспошлинных поставок нефтепродуктов и природного газа в объемах внутреннего потребления, утвержденных в составе индикативных балансов, и после 31-го декабря 2015 года.