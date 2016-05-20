Калуга, 20 мая, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Сегодня, 20 мая, под руководством председателя комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике Константина Сотскова прошли публичные слушания по отчёту об исполнении городского бюджета за 2015 год, ообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

В слушаниях принимали участие депутаты городского парламента, руководители подразделений городской управы, представители территориальных общин и жители Калуги.

Заместитель городского головы — начальник управления финансов Екатерина Иванова представила собравшимся основные параметры бюджета и направления расходования бюджетных средств. По доходам бюджет был исполнен в сумме 8,6 млрд рублей, по расходам — 10,3 млрд рублей, дефицит бюджета составил 1,7 млрд рублей. Более 60% бюджетных средств было направлено на финансирование социально-культурной сферы.

Для финансирования сферы дошкольного и общего образования было выделено 3 млрд 363 млн рублей. На социальную поддержку граждан было направлено 1 млрд 696,6 млн рублей. На ремонт дорог и тротуаров из городского бюджета было выделено 342,6 млн рублей на содержание и уборку автомобильных дорог было направлено 495 млн рублей, на благоустройство дворов и междворовых проездов — 67,5 млн рублей. На строительство дорог общего пользования в микрорайоне Правгород было выделено 117,5 млн рублей, 31,8 млн рублей — на реконструкцию дороги Правый берег — Шопино. Отчёт об исполнении бюджета был одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к утверждению городской думой.

«Несмотря на то, что прошедший год был непростым в финансовом плане, нам удалось сохранить главное — социальную направленность бюджета, — отметил глава городского самоуправления Александр Иванов, — как и в предыдущие годы, значительная часть бюджетных средств была выделена на социальную сферу: строились новые детские сады, открывались новые группы в уже существующих, обеспечивалась работа системы общего образования, более чем ста тысячам калужан была оказана различная социальная помощь. Немалые средства были направлены на ремонт дорог и дворовых территорий, капитальный ремонт домов и расселение аварийного жилья, на территории города было установлено 100 уличных тренажёров и 50 детских площадок».