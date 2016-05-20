Москва, 20 мая, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не поедет на Всемирный гуманитарный саммит в Турцию. Об этом 20 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Рабочий график президента просто не предусматривает этой поездки, и, к сожалению, в графике нет места для этой поездки», — сказал Песков.

По его словам, «Россия будет представлена на ином уровне».

Напомним, 19 мая в ходе брифинга в Сочи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду на то, что тема гуманитарного произвола в Турции не будет «занесена под ковёр».

«Несмотря на усилия международного сообщества, боестолкновения в юго-восточных провинциях Турции приобрели затяжной и кровопролитный характер. Постоянно поступает информация о новых жертвах и раненых. На днях операцию турецких силовиков в очередной раз осудил верховный комиссар ООН по правам человека, который призвал расследовать факты преступлений в регионе. Мы поддерживаем обращение обеспечить независимыми наблюдателями допуск в данные районы международных наблюдателей. Надеемся, что тема гуманитарного произвола в Турции не будет занесена под ковёр. Мы призываем Анкару вернуться к мирным способам урегулирования курдского вопроса», — сказала Захарова.

Она выразила глубокую озабоченность в связи с сообщениями о сексуальном насилии над детьми в лагере для беженцев в Турции: «По имеющимся данным, пострадали не менее 30 детей в возрасте от 8 до 12 лет. На фоне того, что разворачивается в лагерях для беженцев, выглядят абсурдно заявления турецких чиновников после посещения этого лагеря. По их словам, «Анкара показывает пример всему миру, как обращаться с беженцами». Ни одному человеку не пожелаешь таких перспектив».

Захарова отметила необходимость тщательного анализа случившегося: «Ведь ЕС, по сути, сделал ставку на Турцию в решении проблемы с беженцами в Европу. Беженцы искали защиты, они пришли для защиты от ситуации в регионе. Что же вы теперь так? Сначала вынудили их покинуть дома, теперь высылаете их в Турцию и вынуждаете их к рабскому существованию».