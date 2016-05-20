Ереван, 20 мая, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян 20 мая принял председателя правительства России Дмитрия Медведева, который прибыл в Армению для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.

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По сообщению пресс-службы президента, Серж Саргсян приветствовал главу правительства РФ в рамках ереванского заседания Евразийского межправительственного совета и выразил надежду, что работа будет результативной.

«В прошлый раз во время Вашего официального визита мы обсудили наиболее актуальные и чувствительные вопросы нашей повестки. Я думаю, что сегодня мы продолжим этот разговор, поскольку тогда, на самом деле, был сложный период для нашего региона, вызванный нарушением, грубейшим нарушением со стороны Азербайджана договоров 94−95 годов», — сказал Саргсян.

Он проинформировал, что несколько дней тому назад вернулся из Вены, где по инициативе министров иностранных дел членов Минской группы ОБСЕ обсудил создавшуюся ситуацию и пути выхода из этой ситуации. Была достигнута договоренность о постоянном проведении мониторинга и внедрении механизма расследования нарушений режима перемирия.

«Мы, конечно, со своей стороны сделаем всё, для того, чтобы не было этих нарушений и будем надеяться, что министры иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ будут последовательно выполнять те решения, которые мы приняли совместно. Добро пожаловать! Я очень рад, Дмитрий Анатольевич, нашей встрече», — сказал президент Армении.

Председатель Правительства России, отметив, что рад новой возможности повидаться, подчеркнул, что это, по сути, уже вторая встреча в течение месяца, и это, по его мнению, хорошо, потому что характеризует уровень отношений между Арменией и Россией, союзнический характер тех связей, которые существуют между двумя народами, между двумя странами. «В прошлый раз, действительно, мы провели двусторонние переговоры, а сегодня пройдет полноформатное заседание Евразийского межправительственного совета нашего сообщества. Будем рассматривать разные, прежде всего экономические вопросы, которые полезны для всех стран. Спасибо за приглашение главам правительств провести это мероприятие в Ереване, потому что это первое, как раз, такое мероприятие у Вас. Причем и глава Евразийской нашей комиссии, он тоже представляет Армению, так что в этом смысле символично. Пообщаемся — результаты Вам коллеги из правительства доложат. Уверен, что достигнем тех договоренностей, которые необходимы, еще раз говорю, для того, чтобы простимулировать наши экономики. Действительно, мой прошлый визит пришелся на довольно сложную ситуацию. Хочу сразу сказать, что мы в России все-таки очень напряженно следили за развитием событий, по мере сил помогали разрешению сложившейся ситуации», — отметил Медведев.

Он подчеркнул важность того, чтобы то состояние перемирия, которое было достигнуто, сохранялось. «В этом контексте, конечно, мы всячески приветствуем Вашу встречу, которая произошла в Вене с президентом Азербайджана, а также усилия в рамках Минской группы, которые предпринимаются для того, чтобы сохранить диалог, для того, чтобы продолжить общение и не допускать подобного рода инцидентов в будущем, имея в виду соблюдение тех договоренностей, которые исторически были достигнуты в 1994−95 годах, ну и, конечно, движение к более прочному миру в регионе и достижению окончательного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Можете не сомневаться, Россия всегда помогала и будет помогать в разрешении этого сложного конфликта. Ну, а мы с Вами сейчас обсудим всё, что с этим связано», — сказал Дмитрий Медведев.