Бишкек, 20 мая, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов выявили в Джалал-Абадской области ряд случаев незаконной выдачи иностранным гражданам паспортов Киргизской Республики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Киргизии.

pkk.kg Паспорт Киргизии

По имеющимся данным, в октябре 2015 года работники отдела паспортно-визовой и регистрационной работы Государственной регистрационной службы, злоупотребляя полномочиями, выдали двум гражданам Российской Федерации ID-карты (внутренние паспорта) и загранпаспорта.

В настоящее время собранные материалы по выявленным фактам направлены в Джалал-Абадскую областную прокуратуру для принятия дальнейшего решения.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Киргизии разгорелся скандал в связи с задержанием в аэропорту Стамбула 98 граждан Китая, пытавшихся попасть на Кипр, используя поддельные паспорта Киргизской Республики.