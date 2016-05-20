Грозный, 20 мая, 2016, 12:07 — ИА Регнум. В Чечне пойдет под суд местный житель Кирилл Присяжнюк, помогавший переправляться боевикам в Сирию. Как сообщили ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе прокуратуры региона, в отношении него утверждено обвинение по статье УК РФ «Пособничество в участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации».

Суд

Как установлено следствием, обвиняемый Присяжнюк был задержан 3 декабря 2015 года за то, что помог переправиться в Сирию местной жительнице Ларисе Абубакаровой. Женщина выехала на Ближний Восток с определенной целью — участвовать в незаконном вооруженном формировании.

Как сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве, за преступление, инкриминируемое подозреваемому Присяжнюку, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Напомним, в апреле текущего года временно исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что в Сирии в настоящее время воюют около 200 чеченцев, которые приехали из Европы и создали бандгруппы по 20−30 человек. На коллегии МВД по региону было проинформировано, что с начала 2016 года ни один житель Чечни не выехал на Ближний Восток и не вступил в состав международных террористических организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в ингушском городе Карабулаке задержан молодой человек, которого подозревают в участии в террористической организации ИГ, деятельность которой запрещена в России. Задержанный попал в поле зрения правоохранителей как агитатор и вербовщик новобранцев в ряды боевиков на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В марте 2016 года в Сочи был задержан студент одного из вузов города, житель Ингушетии, подозреваемый в агитации девушек для отправки в Сирию.