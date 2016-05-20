Киев, 20 мая, 2016, 12:01 — ИА Регнум. На Южно-Украинской атомной электростанции утром 20 мая аварийно остановился один из энергоблоков.

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Об этом на заседании Верховной рады сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас произошла остановка на Южно-Украинской АЭС… буквально 30 минут назад», — заявил Насалик.

По его словам, проблемы на АЭС Украины являются следствием неправильной работы отрасли последние полтора года, в частности, связаны с блокировкой счетов НАЭК «Энергоатом», который является оператором украинских АЭС.

«На сегодняшний день исполнительной службой Украины заблокированы все, без исключения, счета НАЭК «Энергоатом», и причина этой задолженности мне непонятна. Я считаю, что эта заблокированность счетов и невозможность оплачивать комплектующие НАЭК «Энергоатом» создают опасность для нашего государства», — отметил Насалик.

О техническом аспекте аварийной остановки на одном из энергоблоков ЮУАЭС профильный министр ничего не сказал.

ИА REGNUM напоминает, что именно на Южно-Украинской АЭС уже эксплуатируется топливо Westinghouse. Более того, согласно имеющимся договоренностям, количество загрузок этого топлива будет увеличено до шести в год с 2017 года — речь идет о двух из трех блоков на Южно-Украинской АЭС и четырех из шести блоков на Запорожской АЭС.