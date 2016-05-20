Москва, 20 мая, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Подход ФАС к подаче обществу информации об ограничении роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2017 года уровнем 5,5% (для сравнения: 2016 год ограничен уровнем 4%) интересен. Речь не идет о том, насколько вырастут тарифы на коммунальные услуги в 2017 году. Речь идет о том, что они не смогут вырасти более чем на 5,5%. Таким образом, предполагаемый рост коммунальных расходов имеет форму установления предельного уровня их роста, а сам факт будущего увеличения расходов как бы скрыт за данной формулировкой, заявил профессор кафедры управления рисками РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимир Галанов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение ФАС об ограничении роста платежей за услуги ЖКХ.

ИА REGNUM Снятие показаний со счетчика

«Статистически коммунальные платежи в нашей стране растут темпами более низкими, чем официальная инфляция, и это есть несомненный социальный успех, который стал возможен в силу того, что именно государство не позволяет участникам рынка коммунальных услуг повышать тарифы на эти услуги больше, чем установленная граница. Цены повышает сам рынок, а государство лишь сдерживает этот рост, ибо оно как бы стоит над рынком. Поэтому орган государственной власти имеет полное основание говорить не о росте коммунальных платежей, а лишь о росте границы этого роста! Государство как бы разрешает рыночным ценам расти быстрее, чем они увеличивались в прошлые годы. В этом и заключается ответ на то, почему приходится рост коммунальных платежей выдавать за их «ограничение». Но и в таком варианте возникает вопрос о том, зачем необходимо повышение уже самой границы роста цен?

Очевидно, что известные экономические трудности затронули и коммунальную сферу. Расчеты, проведенные ФАС, показывают, что экономически оправданной будущей минимальной границей в следующем году должен стать ее более высокий уровень, чем в 2016 году.

Поскольку речь идет лишь о предложениях ФАС, постольку окончательное решение еще не принято. Вполне возможно, цифры роста будут и другие, ведь решение государства всегда есть и политическое решение, а не только решение, вытекающее из экономических расчетов, которые сами по себе всегда носят лишь прогнозный характер.

Расходы на коммунальные платежи занимают существенное место в составе расходов населения, составляя в среднем порядка 9% от общего размера семейного дохода, а, значит, имеют прямую связь с размерами средней заработной платы и пенсии. Если эти последние номинально не увеличиваются, то рост коммунальных расходов означает наличие перераспределения денежных доходов общества в пользу государства и собственников капитала.

В прошлом году был «применен» новый способ увеличения доходов сферы ЖКХ, который не был связан с предельной границей роста цен на коммунальные услуги, — это введение платы за капитальный ремонт, которая теперь будет возрастать в тех же пределах, что и рост цен на традиционные коммунальные услуги. Таким образом, обнаружилось, что границы роста коммунальных услуг при необходимости можно и обойти. Для этого достаточно «найти» новый вид услуг. А поскольку потребности человека, как говорят, безграничны, то ему всегда можно предложить что-то «новополезное», от чего он не сможет отказаться и потому будет вынужден платить.

Таким образом, ограничение роста коммунальных платежей можно обойти двояко: надо либо поднять самую границу, либо увеличить число видов платных услуг. Последний путь тем хорош, что на виды услуг уже никто не сможет наложить какие-то границы, ведь нельзя же запретить расширять потребности человека», — высказал свое мнение Галанов.

«Ограничения по росту цен на коммунальные услуги не смогут остановить негативные последствия этого роста для широких слоев населения не столько потому, что растут и сами уровни этих ограничений, сколько потому, что имеются неограничиваемые государством объективные рыночные ограничения на рост заработной платы для работающих и пенсий для неработающих членов общества. В росте коммунальных расходов в современных условиях скрывается процесс, связанный с попытками решить экономические трудности за счет интересов как можно более широкого круга населения России», — резюмировал эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, ФАС предлагает ограничить рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2017 года уровнем 5,5%. Напомним, совокупный платеж за услуги ЖКХ включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления). Сейчас его рост ограничен 4%.