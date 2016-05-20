Париж, 20 мая, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Более 200 мигрантов, по большей части выходцы из Афганистана, которые устроили себе палатный лагерь в десятом районе Парижа, были переселены 20 мая в центры проживания, заявили в префектуре Парижа. Об этом сообщает Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

В общей сложности власти города переселили 229 человек, которые на протяжении десяти дней проживали на берегу канала Сен-Мартен. Мигрантов «поместили в места проживания».

Операция, в которой участвовали работники городской администрации при поддержке полиции, началась в 6:30 утра по местному времени и проходила без происшествий.