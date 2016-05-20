Смоленск, 20 мая, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Более тысячи человек будет задействовано в охране порядка в дни празднования «последнего звонка» и выпускных вечеров в школах Смоленской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД по итогам заседания оперативного штаба по профилактике правонарушений 19 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последний звонок

В числе обсуждавшихся вопросов — подготовка к проведению летнего курортного сезона, обеспечение общественного порядка и безопасности в период проведения праздничных мероприятий, посвященных «последнему звонку» и школьным выпускным вечерам.

«Последние звонки» запланированы в смоленских школах с 21 по 30 мая, выпускные вечера — с 20 по 30 июня. Всего в поле зрения полиции окажется 351 школа.

Полицейские уже провели встречи с ответственными чиновниками, руководством школ и представителями родительских комитетов. Проверила полиция и состояние дорог рядом с учебными заведениями — по их результатам должностным лицам выдано 32 предписания по обустройству пешеходных переходов, располагающихся в районе образовательных учреждений. В органы прокуратуры направлено четыре информации, к административной ответственности по статье 12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог») привлечены семь должностных лиц.

Кроме того, правоохранители вышли с предложениями к органам власти запретить продажу алкогольной, спиртосодержащей продукции и пива на прилегающих к школам территориях и в местах проведения торжеств.

Всего же для обеспечения порядка на праздничных мероприятиях планируется задействовать более 1120 человек — это не только полицейские, но и дружинники, казаки, сотрудники частных охранных предприятий. Рядом со школами будут дежурить 67 автопатрулей.