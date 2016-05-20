Сочи, Краснодарский край, 20 мая, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил журналистам на саммите Россия — АСЕАН в Сочи, что российская экономика смогла адаптироваться к режиму санкций.

Европейский Союз в России / European Union in Russia Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев

По его словам, негативных макроэкономических эффектов от санкций сейчас нет. «Если у нас на первом этапе были (проблемы), связанные с инфляцией, с проблемами ускоренного погашения долга части наших компаний, сейчас этого нет», — сказал Улюкаев.

Он добавил, что практически в докризисное состояние пришла инфляция. Тем не менее, Улюкаев высоко оценил вероятность того, что в ближайшее время санкции США и ЕС против России будут продлены.