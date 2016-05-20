Анапа, Краснодарский край, 20 мая, 2016, 11:47 — ИА Регнум. В Краснодарском крае полет на параплане чуть не закончился плачевно для жителя Архангельской области. По информации пресс-службы Краснодарской краевой аварийно-спасательной службе «Кубань-СПАС», инцидент произошел накануне, 19 мая, днем.

nexus-wallpaper.com Полет на параплане

Парапланерист упал с высоты около 15:00 в поселке Сукко города-курорта Анапы в районе горы Экономической. На место ЧП сразу же выехали спасатели. Мужчину обнаружили на склоне горы, передает интернет-портал «Кубань 24». Ему оказали первую помощь и на носилках доставили к автомобилю скорой помощи.

Сколько лет мужчине, не уточняется. Также не сообщается о том, насколько серьезные травмы он получил.

Добавим, что в горах Сочи до сих пор спасатели ведут поиски пропавшего 17 мая туриста. С просьбой найти 25-летнего сына в спасательный отряд обратилась местная жительница, которая рассказала, что 8 мая он отправился в поход в сторону Красной Поляны и до сих порт не вернулся. Последний раз парень выходил на связь 10 числа. 18 мая группа спасателей на борту вертолета вылетела в район горы Большая Чура. На следующий день поисковая группа была усилена. Однако поиски пока результатов не дали.