Кишинёв, 20 мая, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Правительство Молдавии готовится широко отпраздновать 25-летие провозглашения республикой независимости. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительственной пресс-службе, Кабмином утверждена «национальная программа мероприятий» по этому поводу под названием «Молдова — 25».

timpul.md Военный парад в Молдавии

«Согласно плану, мероприятия стартуют уже в мае и завершатся к концу года. В этот период будут организованы как культурные, так и научные, образовательные и спортивные мероприятия», — сообщили в правительстве.

Основные мероприятия пройдут непосредственно в День независимости 27 августа. В этот день запланирован военный парад, возложения цветов к монументам Стефану Великому и «Скорбящей матери». Также в рамках празднований планируется издать юбилейные почтовые марки, отчеканить юбилейные монеты, снять документальный фильм и издать «Энциклопедию Республики Молдова».

Заявленная цель всех этих мероприятий — «повышение значимости и улучшение имиджа Республики Молдова на международной арене».

Справка ИА REGNUM :

27 августа 1991 года кишиневский парламент принял «Декларацию о независимости», которая объявляет недействительными пакт Молотова — Риббентропа и Закон СССР «Об образовании союзной Молдавской ССР», а также аннулирует «акты расчленения национальной территории 1775 и 1812 годов», в результате которых Молдавское княжество лишилось Буковины, одна часть которой на сегодняшней день является территорией Черновицкой области Украины, а другая — территорией Румынии, и Бессарабии, большая часть которой составляет территорию современной «Республики Молдова» в ее фактических границах, а южная часть входит в Одесскую область Украины. Таким образом, кишиневская «Декларация о независимости» аннулирует де-юре пребывание Приднестровья в составе Молдавии и современную молдавско-румынскую и молдавско-украинскую границы.