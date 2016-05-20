Саранск, 20 мая, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Главы Мордовии Владимир Волков в 2015 году заработал 3,291 млн рублей. Сведения о доходах и расходах руководителя региона опубликованы на портале правительства республики.

goodfon.ru Деньги

Волков владеет тремя земельными участками совокупной площадью 3,4 тыс. кв метров, жилым домом площадью 375,1 кв метра и квартирой площадью 166,4 кв метра. В пользовании — земельный участок площадью 2,09 тыс. кв метра. Транспортных средств глава республики не задекларировал.

Доход супруги Волкова по итогам прошлого года составил 1,452 млн рублей, сократившись на 10,8 тыс. рублей. Объектами недвижимости супруга главы Мордовии не владеет, однако имеет в пользовании два земельных участка площадью 1,48 и 1,5 тыс. кв метров, а также жилой дом площадью 375,1 кв метра и квартиру площадью 166,4 кв метра.

По сравнению с данными декларационной кампании 2014 года, доход главы Мордовии в прошлом году увеличился на 92,7 тыс. рублей. Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам 2014 года заработок Волкова составил 3,199 млн рублей. Список собственности Волкова не изменился, а список собственности на праве пользования супруги главы региона пополнился земельным участком площадью 1,5 тыс. кв метров. Транспортными средствами в предыдущем году семья также не располагала.