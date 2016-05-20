Южно-Сахалинск, 20 мая, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Иск о конфискации имущества бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и членов его семьи в пользу государства удовлетворен судом Южно-Сахалинска, сообщает 20 мая Генеральная прокуратура России.

Уильям Хогарт. Карьера мота. В Бедламе. 1735

«Генеральная прокуратура России добилась обращения в доход государства имущества бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, приобретенного на незаконные доходы», — говорится в сообщении.

Хорошавин и члены его семьи — супруга и сын — владели несколькими объектами недвижимости, автомобилями, ювелирными изделями, а также денежными средствами в наличной и безналичной форме общей стоимостью более 1,1 млрд рублей, при этом стоимость имущества многократно превышала совокупный доход указанных граждан.

Это обстоятельство стало основанием для подачи иска, напоминают в прокуратуре. В дальнейшем, в ходе судебного процесса ответчики с сентября 2015 года не смогли доказать, что имущество было приобретено на законные доходы, следовательно, по закону оно должно быть передано во владение государству.

Отмечено, что решение суда еще не вступило в законную силу.