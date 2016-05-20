Киев, 20 мая, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Все предприятия Украины, которые не имеют стратегического значения, должны быть проданы на открытых аукционах. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» 19 мая.

Винсент Ван Гог. Вид на фабрики. 1887

«На сегодня в государственной собственности находятся 3,5 тыс. предприятий, 300 из которых — имеют стратегическое значение, а 1700 — не подлежат приватизации. Знаете почему? Потому что на них греют руки и всегда все делали для того, чтобы не допустить публичной приватизации. Чтобы эти предприятия работали не на коллективы, не на украинскую экономику, не на конкурентность нашего государства и не на качественный продукт, а чтобы работали на круг людей, которые имеют отношение к назначению директора, к определению менеджмента этой компании», — отметил Гройсман.

Премьер уверен, что после приватизации на таких предприятиях будут созданы рабочие места, будут новые технологии, будет нормальная заработная плата, и будет произведен национальный продукт.

«И этот национальный продукт будет конкурентен. А иначе мы всегда будем в нищете», — подчеркнул он.

Также Гройсман заявил, что его правительство продолжит проведение публичных конкурсов по назначению руководителей государственных предприятий.

«Но при этом руководство компаний должно получать достойное вознаграждение, что окупится значительно большими поступлениями в государственный бюджет от результатов их работы и искоренит почву для коррупции. Необходимо делать все, чтобы профессиональный менеджмент получал не взятки олигархов, не сидел на зарплатах у олигархов, получая по сто, по двести, по триста тысяч долларов в месяц, а делал добросовестно свою работу, приносил за миллион миллиарды и служил украинскому обществу. Тогда это будет не популизм, это будет открыто, и это будет честно», — отметил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины утвердило условия приватизации одного из крупнейших химических предприятий Украины — Одесского припортового завода. Конкурсная комиссия установила начальную цену государственного пакета акций (99,5%), которая базируется на оценочной стоимости компании 13,175 млрд грн. или 522 млн долларов США. Продажа ОПЗ будет проходить на открытом аукционе. Приватизация состоится при условии, что в торгах примут участие как минимум два потенциальных покупателя, один из которых — иностранный инвестор. Согласно официальной информации, ОПЗ является одним из ведущих предприятий азотной отрасли, основным видом деятельности этого общества является производство аммиака, карбамида и другой химической продукции. Завод также принимает и перегружает на морские суда на экспорт продукцию других предприятий Украины и России: аммиак, карбамид, метанол и жидкие комплексные азотные удобрения.