Вологда, 20 мая, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Только за прошлый год в регионе было выявлено более 2,3 тысяч несанкционированных свалок. Кроме того, на сегодняшний день в регионе зафиксировано и 375 захоронений коммунальных и бытовых отходов. Ежегодно количество свалок растет как минимум на 10%, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды.

ru.torange.biz Свалка мусора

Проблему отмечают и в межрайонной природоохранной прокуратуре. По распоряжению прокурора в ряде районов уже ликвидировано 11 крупных свалок. Еще 21 — в процессе ликвидации. Однако экологи считают, что карательные меры в отношении нарушителей нужно ужесточать.

«Это не только проблема Вологодской области, но и всего Северо-Запада. Все общественные экологические движения и объединения бьют тревогу. Если еще несколько лет назад главными загрязнителями территории я бы назвала частный бизнес, то теперь гораздо больший вред природе наносят обычные граждане. Худо-бедно контроль за деятельностью предприятий действует, серьезными штрафами удалось «перевоспитать» многих бизнесменов. Теперь необходимо ужесточать контроль за населением, а также за органами местного самоуправления, которые зачастую несвоевременно вывозят мусор с находящейся у них в ведении территории», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM независимый эколог Дарья Колюжева.

В Вологодской области в ближайшее время завершится создание региональной программы по обращению с отходами, а также появится территориальная схема расположения полигонов и свалок для твердо-бытовых отходов, сообщили корреспонденту агентства в региональном правительстве. А координацией работы по борьбе с несанкционированными свалками и работе полигонов ТБО займется специально выбранный для этого региональный оператор.