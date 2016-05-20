Москва, 20 мая, 2016, 11:23 — ИА Регнум. При обсуждении плана повестки Госдумы на июнь депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) на пленарном заседании актуализировал Александра Блока, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая. Так, депутат несколько изменил окончание стихотворения «Ночь, улица, фонарь аптека».

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Ночь, улица, фонарь, аптека,

Бессмысленный и тусклый свет.

Живи еще хоть четверть века —

Все будет так. Исхода нет.

Умрешь — начнешь опять сначала

И повторится все, как встарь:

Госдума, скучная пленарка,

Вопросов тех же календарь», — продекламировал депутат, отметив, что в планах работы практически нет актуальных законопроектов, предложенных оппозицией, в частности, о конфискации.

Отметим, что в июне запланировано проведение двух «правительственных часов». Так, 8 июня на вопросы парламентариев ответит Генпрокурор Юрий Чайка, а 15 июня глава МИД России Сергей Лавров.

Кроме того, в планах обсуждение пакета президентских инициатив о Росгвардии и упразднении ФСКН. Депутаты намерены внести изменения в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в целях регулирования цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов. Предполагается внести уточнения в ряд законодательных актов в части предоставлении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также — инициатива о единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала в 2016 году. Планируется также внести изменения по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в сфере оплаты труда.

По словам первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова («Единая Россия»), парламентарии рассмотрят 10 законопроектов, предложенных депутатами фракции «Единая Россия», 8 — «Справедливой России», 6 — ЛДПР и 4 — КПРФ.