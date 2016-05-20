Калуга, 20 мая, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Комплекс мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства активно проводится правоохранительными органами Калужской области.

tltplus.info В 2016 году направлено в суд 6 уголовных дел о преступлениях в сфере ЖКХ.

Как сообщила 20 мая корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Татьяна Гильдикова, в 2015 году возбуждено 15 уголовных дел в указанной сфере правоотношений, из них 8 уголовных дел — по материалам прокурорских проверок. За 4 месяца 2016 года по материалам прокуратуры возбуждены 4 уголовных дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).

Так, в Ферзиковском районе прокуратурой в апреле этого года в деятельности муниципального предприятия «Служба единого заказчика», оказывающего услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, выявлены два факта присвоения денежных средств бывшим директором предприятия, которые предназначались на оплату работ, связанных с переработкой и складированием твердых бытовых отходов, и фактически не были выполнены.

Прокуратурой Калуги выявлен необоснованный вывод денежных средств ООО УК «Квартал», собранных с населения за оказанные услуги в сфере ЖКХ и предназначенных для перечисления организациям коммунального комплекса, в размере более 800 тысяч рублей, путем их перевода на расчетный счет другой (аффилированной) организации.

Проверкой в Жуковском районе установлено, что главным бухгалтером МУП «Теплоснабжение» за период с октября 2015 года по март 2016 года необоснованно списаны денежные средства, поступившие от населения в счет оплаты за коммунальные услуги, на свой личный расчетный счет в общей сумме свыше 800 тысяч рублей.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий сотрудников УМВД России по Калужской области СО по г. Калуге СУ СК России по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением), в отношении заместителя главного инженера ПО «Калужские городские энергетические сети» филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Установлено, что сотрудник энергокомпании получил от физического лица денежные средства в размере 90 тысяч рублей за снижение суммы оплаты по договору о технологическом присоединении к сети нежилого помещения.

В 2015 году и с начала 2016 года органами предварительного расследования направлено в суд 6 уголовных дел о преступлениях, совершенных при осуществлении деятельности организаций ЖКХ.

К примеру, прокуратурой Калуги направлено для рассмотрения в суд уголовное дело по обвинению директора ООО «Новые строительные технологии» в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), который путем заключения государственных контрактов с МУП ЖКХ г. Калуги похитил бюджетные денежные средства, выделенные на проведение ремонтно-реставрационных работ домов в Калуге, в результате завышения стоимости выполненных ремонтно-реставрационных работ по созданию объекта культурного наследия на общую сумму свыше 15 млн рублей.

Также, прокуратурой Калуги направлено для рассмотрения по существу в суд уголовное дело по обвинению исполнительного директора ГП КО «Калужский областной водоканал» в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения). В ходе следствия установлено, что подозреваемый получил деньги в сумме 357 тысяч рублей якобы за оказание содействия в выигрыше аукциона по поставке и монтированию системы автоматизированного учета энергоресурсов.